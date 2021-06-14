У Варшаві, зокрема, хочуть популяризувати слоган "Слава Україні! – Героям Слава!" хештегом #GloryToHeroes у контексті ситуації, яка склалась навколо форми української збірної. Дипломати США, Канади та Великої Британії вдягнули нову форму та висловили захоплення українськими гравцями, побажавши їм перемоги.

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Новий хештег

Речниця Посольства України у Варшаві Юлія Блородій розповідає, що флешмоб #GloryToHeroes полягає у тому, щоб всі бажаючі з різних країн світу відзняли відео на підтримку української збірної, супроводжуючи його фразою "Героям Слава!" та відповідним хештегом.

Ми хочемо, щоб до акції підтримки долучились не лише українці в Україні, але й українська громада по цілому світу, посольства та всі небайдужі,

– зазначила дипломатка.

Окрім цього, за словами посадовиці, мовиться про активне залучення до спорту людей і з різними фізичними вадами, зокрема, щоб вони інтегрувались до футбольних змагань, аби в Україні почав розвиватись ампфутбол.

Довідка. Ампфутбол – це гра у футбол, у якій беруть участь люди з інвалідністю, зокрема з ампутованими кінцівками. Сьогодні діє Українська асоціація футболу людей з інвалідністю, яка є ініціатором створення турніру Amp Futbol Cup, який цьогоріч відбувся 12 – 13 червня у Варшаві.

Іноземці в українській формі

Працівники посольств США, Великої Британії та Канади в Україні також небайдужі до української збірної з футболу. Першими стрічку твітеру прикрасили представники Канади.

Згодом з'явився допис зі світлинами у новій українській формі представників посольства США. Дипломати написали: "Не знаємо, хто переможе, але українська команда однозначно виглядатиме чудово!".

Посольство Великої Британії також відреагувало на нову форму української збірної, додавши хештеги #ЄВРО2020 та #КримЦеУкраїна.