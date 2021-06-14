В Варшаве, в частности, хотят популяризировать слоган "Слава Украине! – Героям Слава!" хэштегом #GloryToHeroes в контексте ситуации, которая сложилась вокруг формы украинской сборной. Дипломаты США, Канады и Великобритании надели новую форму и выразили восхищение украинскими игроками, пожелав им победы.
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Новый хэштег
Пресс-секретарь Посольства Украины в Варшаве Юлия Блородий рассказывает, что флешмоб #GloryToHeroes заключается в том, чтобы все желающие из разных стран мира отсняли видео в поддержку украинской сборной, сопровождая его фразой "Героям Слава!" и соответствующим хэштегом.
Мы хотим, чтобы к акции поддержки присоединились не только украинцы в Украине, но и украинское общество по всему миру, посольства и все неравнодушные,
– отметила дипломатка.
Кроме этого, по словам чиновницы, говорится об активном привлечении к спорту людей с различными физическими недостатками, в частности, чтобы они интегрировались в футбольные соревнования, чтобы в Украине начал развиваться ампфутбол.
Иностранцы в украинской форме
Работники посольств США, Великобритании и Канады в Украине также неравнодушны к украинской сборной по футболу. Первыми ленту твиттера украсили представители Канады.
После этого появился пост с фотографиями в новой украинской форме представителей посольства США. Дипломаты написали: "Не знаем, кто победит, но украинская команда однозначно будет выглядеть прекрасно!".
Посольство Великобритании также отреагировало на новую форму украинской сборной, добавив хэштеги #ЄВРО2020 и #КримЦеУкраїна.