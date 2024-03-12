Чому у літаку хочеться плакати: лікарі зробили зізнання, яке вражає

Плакати у літаках під час польотів властиво не лише дітям, але й дорослим. Експерти наголошують, що це має низку природних причин.

Журналістка Сара Аллард зізналася, що завжди плаче під час польоту. Це не залежить від її морального стану або фільму чи книги, обраних, аби з користю провести час у літаку.

Зверніть увагу Готелі у повітрі: який вигляд мають приховані номери у літаках, про які не знають пасажири

Це має раціональне пояснення

Докторка психології Джо Перкінс зауважила, що плач – це водночас фізіологічний і психологічний процес. Перед польотом, який для багатьох є доволі травматичним досвідом, люди відчувають стрес.

Перші симптоми стресу можуть проявлятися ще за декілька днів до польоту. Зокрема, через планування та підготовку всього необхідного до польоту. Усі ці тривоги можуть призвести до низки фізичних змін. Як-от порушення сну та зміни апетиту.

У день польоту психологічний та фізичний стан людини ще погіршується. Однак коли вона нарешті сідає у літак, організм розслабляється, й можуть проявитися сльози полегшення чи втоми.

Деяких людей подорож змушує нервувати, але гіпоксія є основною відмінністю авіаперельотів з погляду фізіологічного впливу на мозок. Нижчий, ніж зазвичай, тиск повітря викликає легку гіпоксію мозку (низький рівень кисню). Це впливає на нашу свідомість і позбавляє нас можливості регулювати емоції та справлятися зі стресом,

– зауважила нейробіологиня Тара Свар.

Окрім того, через перепади тиску відбуваються й інші фізіологічні зміни. Зокрема, мовиться про органи слуху.