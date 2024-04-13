Можна разом з коханою людиною об'їздити усі країни зі списку must visit або навіть вирушити у навколосвітню мандрівку й повернутися щасливими. Мандрівки лише укріплюють стосунки. Головне "пережити" першу спільну подорож.

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Чому перша спільна мандрівка може завершити стосунки

Опитування показали, що майже 60% туристів розглядають першу спільну мандрівку з коханою людиною як своєрідне випробування. Коли разом проводиш майже 24 на 7 й точно можеш визначити для себе, чи мають ці стосунки майбутнє.

Найбільше закоханих хвилює, чи зможуть вони відпочити разом й при цьому не відчути справжнього шоку: чому ця людина – поруч. Зокрема, серед найбільших проблем, які виділяють пари: хропіння партнера або партнерки та спільне користування ванною.

Деякі респонденти виділили й інші моменти. Зокрема, 13% опитуваних хвилює те, скільки часу їхній партнер або партнерка під час відпустки спілкуються з родичами по відеозв'язку. Якщо надто часто, це може стати "дзвіночком", аби замислитися про прощання.

Пол Брансон – експерт із науки про взаємини – визнає, що стрес від першої спільної подорожі може стати серйозною проблемою.

Перша спільна поїздка – це захопливий, але нервовий крок для більшості молодих пар... Може виникнути тривога через те, що ви проводите так багато часу один з одним, що це може розкрити одне одному потенційні дратівливі або незвичайні звички... або, що ще гірше, "нехороші",

– наголошує він.

Психологи називають першу мандрівку закоханих – одним з вирішальних факторів, чи триватимуть ці стосунки й надалі. Щоб вона завершилася позитивно, варто забути про все, скласти цікавий для обох маршрут та весело провести час.