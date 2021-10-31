Нерідко емігранти заплутуються у цих процесах і пропускають деякі етапи. Тому варто запам'ятати покрокову інструкцію перетину польського кордону з домашньою тваринкою.

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Підготовка документів для вивезення домашніх тварин в Європу

Насамперед господар повинен встановити улюбленцеві чип у ветеринарній лікарні. Це важливий етап, бо всі аналізи та щеплення, зроблені до чипування, доведеться повторити.

Наступний крок – оформлення ветеринарного паспорта міжнародного зразка. При видачі паспорта буде проведено огляд тварини.

Після оформлення паспорта варто зробити щеплення від сказу. Його роблять за 1 – 12 місяців до поїздки, але не менш ніж за 3 тижні. Також треба виготовити довідку про третирування антитіл сказу.

Далі необхідно виробити свідоцтво ВЕТ, яке при виїзді за кордон обмінюється на міжнародний сертифікат.

Крім того, не раніше як за 48 годин до перетину кордону проводиться дегельмінтизація та інсектоакарицидна обробка.

Правила перевезення домашнього улюбленця в Польщу

Перевезення автомобілем

Якщо господарі подорожують з тваринкою автомобілем, варто приготувати додаткові пелюшки. Документи слід тримати під рукою на випадок раптового контролю.

При заміні свідоцтва на міжнародний сертифікат пред'являються документи, а не тварина. Улюбленця можна залишити в салоні.

Перевезення залізницею

При залізничному переміщенні без контейнера не обійтися, якщо параметри домашньої тварини дозволяють його використовувати. Прикордонний і митний контроль здійснюється в самому поїзді, тому оформити міжнародний сертифікат необхідно заздалегідь – на великих залізничних вокзалах відправлення присутні спеціальні ветеринарні пункти.

Якщо розміри улюбленця не дозволяють використовувати контейнер, він повинен бути у наморднику і з повідцем.

Перевезення літаком

Спочатку потрібно перевірити, чи не входить вихованець до списку тварин, заборонених для переміщення на літаку. Вихованця до 8 кілограмів можна взяти до салону. Більших тварин (але не більше 50 кілограмів) перевозять у багажному відділенні. Потрібно перевірити справність контейнера для перевезень і відповідність його стандартам, а також наявність сертифіката на перевезення.

Попереднє повідомлення авіакомпанії про майбутнє перевезення тварини робиться за 36 – 48 годин.

У ветеринарному пункті аеропорту емігранту видадуть міжнародний сертифікат для тварини. А перед польотом слід звернутися до стійки реєстрації з повним пакетом документів на вихованця.

Крім того, перевірка документів буде здійснена і після приземлення у Польщі.

Реєстрація домашнього улюбленця в Польщі

Якщо поїздка займає до 90 днів, то реєстрація не потрібна. Однак, тваринки, з якими господарі у Польщі будуть гуляти на вулицях, зобов'язані бути зареєстрованими.

Реєстрація собак відбувається в Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, представництво якого є в кожному місті або найближчому центрі. При наявності чипа собаці безплатно видадуть бирку на ошийник.

Породистих собак, як правило, реєструють в організації Związek kinologiczny, членство в якій обійдеться в 70 злотих на рік.

Домашні кішки, які не відвідують вулицю, можуть обійтися без реєстрації.