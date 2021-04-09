Як надсилати гроші в Україну та заробляти на цьому: поради для українців за кордоном

Працюючи за кордоном, українці часто шукають способи переслати кошти рідним та близьким. Можливостей є чимало, проте як зробити переказ швидко та зручно, а тим паче без надмірних комісійних зборів, знають далеко не всі.

Редакція Закордон 24 дізналася, як надсилати гроші вигідно і надійно, та ще й додатково заробляти на цьому. Більше не треба сплачувати прихованих комісій чи передавати гроші готівкою сумнівними перевізниками, адже сучасні цифрові технології дозволяють здійснити перекази безпечно й за кілька миттєвостей.

До теми Як надійно і швидко переказати гроші в Україну: 5 лайфхаків

Який сервіс обрати для переказу грошей

Найзручнішим методом переказу грошей в Україну на сьогодні є сервіс TransferGo. Уже понад 2,5 мільйони клієнтів по всьому світу користуються послугами надсучасної платіжної системи, яка має зрозумілий інтерфейс та професійну службу підтримки.

Платформа TransferGo розробила зручні додатки для смартфонів на базі одразу кількох операційних систем, які дозволяють переслати гроші всього за кілька хвилин – простіше, ніж замовити доставку піци додому.

Користувачі сервісу завжди можуть звернутися за безкоштовною професійною підтримкою телефоном, електронною поштою або ж за допомогою чату у фейсбуці. Працівники TransferGo вільно спілкуються 9 мовами, зокрема українською та російською, отже жодних непорозумінь у клієнтів не виникає.

Зручні грошові перекази за допомогою смартфону / Фото TransferGo

Як заробити на грошових переказах

Компанія TransferGo пропонує не тільки вигідні умови грошових переказів, але й дає можливість клієнтам отримувати бонуси за перекази друзів. В особистому кабінеті користувачі можуть знайти унікальний реферальний код, за допомогою якого й вдасться накопичувати реальні гроші на рахунок.

Як це працює

Розкажіть своїм друзям та колегам по роботі про переваги використання сервісу TransferGo. Знайдіть свій код запрошення у розділі “Запросити” на сторінці особистого аккаунту. Поділіться реферальним кодом за допомогою соціальних мереж та месенджерів. Після реєстрації з вашим унікальним кодом та першого переказу нового користувача отримайте свою винагороду.

Скільки грошей можна отримати

Ви отримаєте бонус у розмірі 22 євро щоразу, коли ваш друг чи знайомий відправляє не менше ніж 60 євро з однієї валюти в іншу в перші 6 місяців після реєстрації.

Після успішних транзакцій поверніться до розділу “Запросити” та заповніть свої дані для виплат. Ваш бонус буде зарахований протягом 5 робочих днів після надсилання запиту.

Як заробляти на грошових переказах / Скриншот сервісу TransferGo

Відгуки клієнтів

Клієнт сервісу TransferGo Юрій Мельник уже цілих 5 років користується платіжною системою. Останні 4 роки чоловік працює в Польщі, однак родом він з українського міста Вінниці.

Юрій майже щомісяця пересилає кошти батькам в Україну та називає такі причини використання саме TransferGo, зокрема:

зручність та простота;

відсутність комісії за умов нетермінових переказів;

швидкість та безпека;

реферальна програма.

Окрім цього, юнаку вдалося уже кілька разів вигравати у різноманітних конкурсах та розіграшах від компанії, які проводилися на офіційних ресурсах TransferGo Ukraine.

Юрій щодня запрошує нових користувачів до сервісу за своїм унікальним кодом. Із 2018 року юнак розповів про TransferGo 4 020 людям, 1 307 з яких скористалися сервісом та принесли йому гроші.

Зазвичай я ділюся своїм кодом у соціальних мережах. Найбільше за місяць вдалося отримати близько 1 700 євро, а загалом на реферальній програмі я вже заробив майже 15 000 євро,

– розповідає вінничанин.

Заробіток з TransferGo / Фото Pexels

Олександр Полянський із Дніпра колись теж часто пересилав гроші через TransferGo. У 2017 році хлопець мешкав та працював у Польщі, а додому переказував кошти щомісяця. З переваг сервісу Олександр називає такі:

відсутність прихованих комісій ;

вигідний курс;

зручність та бонуси.

Хоча юнак уже не пересилає грошей за допомогою системи, оскільки живе та працює в Україні, до тепер використовує платформу та заробляє на реферальній програмі TransferGo.

На цю мить вже понад 6 000 людей скористалися моїм запрошенням, більше ніж 1 000 з них – здійснили перекази і я отримав за це гроші,

– ділиться досвідом Олександр.