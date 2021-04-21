В четвертом квартале 2021 года фонд "Наш выбор" провел исследование под названием "Ситуация украинских мигрантов в Польше во время COVID-19". Организаторы исследования разговаривали с двенадцатью эмигрантками, а также с экспертами из сферы рынка труда и помощи мигрантам. Цель исследования – выяснить, с какими проблемами чаще сталкивались украинские эмигрантки во время пандемии.

Респондентки работали или намеревались работать в разных сферах: общественное питание, уборка, медицина, искусство, недвижимость, опека над пожилыми людьми и уход за детьми. О результатах исследования рассказала председатель фонда "Наш выбор" Мирослава Керик .

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Легализация

Мирослава Керик отметила, что проблемы, которые существовали до пандемии, теперь обострились. Это, в частности, дела, связанные с легализацией пребывания. Так произошло потому, что в период пандемии учреждения ограничили контакты с мигрантами.

Женщина объяснила, что мигранты, которые ожидают на право пребывания в Польше, должны иметь разрешение на работу у конкретного работодателя на определенное место работы . Из-за ситуации с коронавирусом много секторов ограничили трудоустройство, поэтому люди потеряли работу, а вместе с тем и право на пребывание в Польше. Если они находили другую работу, то были вынуждены начать новую процедуру легализации. Учреждения в это время действовали медленно или вообще не принимали заявления.

По словам Мирославы Керик, были ситуации, когда респондентки, которым работодатель обещал предоставить помещение, после потери работы оказывались на улице.

Из-за пандемии много украинских мигрантов потеряли работу / Unsplash

Ситуация работниц на дому

Ситуация работниц на дому тоже сложная. Они часто не имеют договоров о труде, где были бы прописаны их обязанности и обязанности работодателя. Поэтому в случае каких-то проблем этим женщинам некуда обратиться за помощью. Их запросы не принимают государственные учреждения, защищающие права работников, и нет профсоюза, который бы решал подобные вопросы. Респондентки отметили, что эта проблема существовала всегда, но в период карантина она обострилась.

Есть проблема и с защитой от домашнего насилия . Украинские эмигрантки рассказали, что были случаи, когда полиция отказывалась обрабатывать обращения из-за акцента или по незнанию языка жертва не могла объяснить, что с ней случилось.

Выводы