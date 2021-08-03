Як отримати зелений паспорт в Італії: всі способи

Зелений паспорт відкриває можливості відвідувати низку громадських заходів та закладів Італії, а також спрощує подорожі Європою. Отримати його можна як у паперовому, так і у цифровому вигляді.

Українці, які мешкають в Італії, можуть отримати зелений паспорт від національної платформи Міністерства охорони здоров'я республіки. Розповідаємо, як це зробити, і що для цього необхідно.

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Для чого потрібен зелений паспорт

З 6 серпня зелений паспорт в Італії потрібен для участі у низці заходів. Події контролюватиме місцева поліція, тож із собою необхідно мати QR-код, який свідчитиме про достовірність і дійсність документа.

Без зеленого паспорта буде заборонено брати участь у таких заходах та відвідувати такі місця :

вечірки;

цивільні та релігійні церемонії;

доступ до будинку престарілих;

мандрівки до країн червоної та помаранчевої зон;

заклади харчування всередині приміщення;

виставки, спортивні змагання, музеї, культурні пам'ятки;

басейни, тренажерні зали, оздоровчі центри;

ярмарки, фестивалі, конференції;

ігрові зали та казино;

тематичні та розважальні парки;

конкурси на посади державних установ.

Окрім цього, наразі урядом розглядається введення обов'язкового зеленого паспорта для поїздок у громадському транспорті та очного навчання в освітніх закладах.

На масові заходи лише з зеленим паспортом / Фото Pexels

Хто може отримати зелений паспорт в Італії

Зелений паспорт можуть отримати особи, які:

пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19;

одужали від хвороби протягом останніх шести місяців;

зробили тест з негативним результатом на COVID-19 протягом останніх 48 годин (тоді зелений паспорт матиме обмежений термін дії).

Як отримати зелений паспорт

Якщо після вакцинації вам надіслали спеціальний код по СМС або на електронну пошту, ви можете завантажити свій зелений паспорт, ввівши його на одному з ресурсів:

вебсайт www.dgc.gov.it/web/;

додатки для смартфонів Applmmuni або IO;

на сайті регіонального електронного медичного архіву.

Якщо вам не надіслали спеціального коду, його можна отримати:

на сервісі AUTHCODE;

за допомогою електронного підпису Spid або Cie;

в додатку IO.

Ті, хто не має цифрових пристроїв, можуть звернутись за друкованим зеленим паспортом до свого сімейного лікаря або ж у найближче відділення аптеки.

Отримати друковану версію зеленого паспорта можна у свого лікаря / Фото Pexels