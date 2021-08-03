Украинцы, проживающие в Италии, могут получить зеленый паспорт от национальной платформы Министерства здравоохранения республики. Рассказываем, как это сделать, и что для этого необходимо.

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Для чего нужен зеленый паспорт

С 6 августа зеленый паспорт в Италии нужен для участия в ряде мероприятий. События будет контролировать местная полиция, поэтому с собой необходимо иметь QR-код, который будет свидетельствовать о достоверности и действительности документа.

Без зеленого паспорта будет запрещено участвовать в таких мероприятиях и посещать такие места:

вечеринки;

гражданские и религиозные церемонии;

доступ в дом престарелых;

путешествия в страны красной и оранжевой зон;

заведения питания внутри помещения;

выставки, спортивные соревнования, музеи, культурные локации;

бассейны, тренажерные залы, оздоровительные центры;

ярмарки, фестивали, конференции;

игровые залы и казино,

тематические и развлекательные парки;

конкурсы на должности государственных учреждений.

Кроме этого, в настоящее время правительством рассматривается введение обязательного зеленого паспорта для поездок в общественном транспорте и очного обучения в образовательных учреждениях.

На массовые мероприятия только с зеленым паспортом / Фото Pexels

Кто может получить зеленый паспорт в Италии

Зеленый паспорт могут получить лица, которые:

прошли полный курс вакцинации против COVID-19;

выздоровели от болезни в течение последних шести месяцев;

сделали тест с отрицательным результатом на COVID-19 в течение последних 48 часов (тогда зеленый паспорт будет иметь ограниченный срок действия).

Как получить зеленый паспорт

Если после вакцинации вам прислали специальный код по СМС или на электронную почту, вы можете загрузить свой зеленый паспорт, введя его на одном из ресурсов:

веб-сайт www.dgc.gov.it/web/;

приложения для смартфонов Applmmuni или IO;

на сайте регионального электронного медицинского архива.

Если вам не прислали специальный код, его можно получить:

на сервисе AUTHCODE;

с помощью электронной подписи Spid или Cie;

в приложении IO.

Те, кто не имеет цифровых устройств, могут обратиться за печатным зеленым паспортом к своему семейному врачу или в ближайшее отделение аптеки.

Получить печатную версию зеленого паспорта можно у своего врача / Фото Pexels