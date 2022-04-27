Сразу скажем, что такой вид визы – это не вид на жительство. Выдается она на срок обучения – максимум на 1 год с возможностью продления. При этом студенческую визу выдают для любого вида обучения – от языковых курсов до школ и вузов.

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Что нужно, чтобы получить студенческую визу в Испании

На учебную визу легче подаваться уже в Испании. Документов нужно будет собрать не так много и при правильной подготовке отказов тоже не бывает.

Что нужно подготовить и взять с собой

Паспорт;

Деньги;

Апостилированную справку о несудимости;

Свидетельство о браке;

Свидетельства о рождении детей (если едете в Испанию с детьми), по возможности – табель.

Важный момент! Получить справку о несудимости можно прямо из Испании за несколько дней.

Как долго проходит процесс

Чтобы собрать все необходимые документы, нужно 1 – 2 недели. На рассмотрение вашего дела уйдет 1 – 2 месяца. Но это не всегда так, ведь известны ситуации, когда получение студенческой визы заняло всего 3 дня.

Куда идти учиться

Этот вопрос лучше решить уже на месте и, конечно, учитывая свои предпочтения. В первую очередь следует обратить внимание на языковые школы . В них легко поступить и начать сразу обучение. К тому же, язык – важный фактор для быстрой адаптации в стране.

Во сколько обойдется жилье

Арендовать жилье в Барселоне сегодня можно от 800 до 1500 евро за квартиру и от 350 до 600 евро за комнату. Валенсия, Аликанте немного дешевле, но и там цены сильно поднялись. Можно также рассматривать еще более маленькие и спокойные городки.