Як отримати в Польщі 12 тисяч злотих допомоги для дітей: нові умови державних програм

Населення Польщі невпинно старіє. Відтак, держава намагається підтримувати молоді сім'ї фінансово.

Так, з нового року у Польщі набув чинності підписаний президентом країни Анджеєм Дудою проєкт Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ("Сімейний капітал опікунчий"). Згідно з ним, родини з двома і більше дітьми, зокрема всиновленими, можуть претендувати на грошову підтримку від держави.

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Детальніше про Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Держава буде виплачувати 12 000 злотих за кожну другу і наступну дитину, яку народили в сім'ї чи прийняли у неї. Кошти нараховуватимуться з 12 до 36 місяців життя дитини, а виплачуватимуться поетапно: 1 000 злотих на місяць протягом року або по 500 злотих на місяць впродовж двох років.

Подати заявку в ZUS (заклад соціального страхування) на участь в програмі можуть всі родини незалежно від рівня їхніх доходів. Зараз це можна зробити лише в електронній формі. Також батьки мають право самостійно вирішувати, на що витрачати отримані кошти.

Якщо сім'я виховує лише одну дитину до 3 років, тоді претендувати на 12 000 вона не може. Проте, у таких випадках держава скоро пропонуватиме іншу допомогу. З 1 квітня 2022 року стане можливим співфінансування перебування малюка в яслах. Щомісячна сума становитиме 400 злотих. При цьому кошти одразу будуть перераховані на рахунок дошкільного закладу, а не видані батькам.

Сім'ї, які отримують допомогу згідно з Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, мають право паралельно одержувати виплати від інших державних програм –(щомісячні виплати у розмірі 300 злотих, розповсюджуються на дітей до 20 років чи дітей з інвалідністю до 24 років, які навчаються в початковій, середній школі, гімназії чи поліцеальній школі) чи(щомісячні виплати у сумі 500 злотих, поширюються на кожну другу і наступну дитину або першу, якщо сім'я малозабезпечена).