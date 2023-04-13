Починаючи з 29 червня 2022 року, водійські посвідчення, які видані в Україні, визнають у Європі без будь-яких обмежень. Це означає, що українці, які мають такі посвідчення, не повинні змінювати їх або проходити додаткові іспити, щоб водити автомобіль за кордоном.

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Таке нововведення дозволяє українським водіям, які евакуювалися в ЄС на своїх авто або мають намір орендувати транспорт в інших країнах, їздити Європою без будь-яких перешкод.

В'їзд в Європу з українськими правами

Українці можуть використовувати водійські посвідчення у формі пластикової картки рожевого, жовтого та блакитного кольору аби перетнути кордон з європейськими країнами. А от старі посвідчення у вигляді книжечки вже не дозволять виїжджати за межі України.

Важливо! Українські номерні знаки потрібно обміняти на європейські, якщо ви залишаєтесь на території ЄС понад рік.

В яких країнах діють українські посвідчення водія

Українські права визнають в усіх країнах, які підписали Віденську конвенцію про дорожній рух. У цей перелік входить понад 70 держав, зокрема:

Австрія, Багами, Бахрейн, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Велика Британія, Венесуела, Гайана, Гана, Греція, Грузія, Данія, Заїр, Зімбабве, Ізраїль, Індонезія, Іран, Іспанія, Італія, Казахстан, Коста-Рика, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Латвія, Литва, Люксембург, Македонія, Марокко, Мексика, Монако, Нігер, Німеччина, Норвегія, Пакистан, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Росія, Румунія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Сенегал, Сербія, Словаччина, Словенія, Таджикистан, Таїланд, Туркменістан, Угорщина, Узбекистан, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, ЦАР, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Еквадор, Естонія, ПАР, Чорногорія.

Важливо також знати, що для того, аби за кордоном взяти в оренду автомобіль, потрібно пред'явити закордонний паспорт. Річ у тому, що українські права в ЄС не є документом, що посвідчує особу.

Українські права в США та Канаді

Крім Європи, українці також виїжджають і в інші країни. Наприклад, в США та Канаду. Там водійські посвідчення, видані в Україні, не є чинними. Аби мати змогу водити авто, потрібен міжнародний зразок прав. Його можна отримати в територіальних сервісних центрах МВС на підставі національного посвідчення водія протягом п'яти робочих днів.

Для цього потрібно підготувати такі документи: