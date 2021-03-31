Як отримати консульські послуги у Польщі у квітні 2021 року: нововведення Варшави та Любліна

Через епідемічні обмеження у Польщі дипломатичні установи тимчасово припинили приймання громадян. Раніше на невизначений термін закрилося Генконсульство України у Кракові. У Варшаві та Любліні теж вирішили перейняти цей досвід. Детальніше про нововведення – у статті.

Щоб отримати консульські послуги у квітні 2021 року, громадянам України, які проживають в Польщі, необхідно буде попередньо звертатися за контактами консульства. Розглядатися будуть лише невідкладні справи.

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Генконсульство України в Любліні

29 березня 2021 року планово мало відновити можливість візитів Генконсульство України (ГКУ) в Любліні. Але цього не сталося.

У зв'язку з епідеміологічною загрозою консульський прийом в ГКУ в Любліні проводитиметься з 6 квітня цього року. У разі надзвичайних ситуацій можливо звертатися на гарячу лінію 48-784-138-555 та електронну пошту gc_pll@mfa.gov.ua,

– інформують в установі.

Польська дипломатія / Фото Euronews

Генконсульство України у Варшаві

З 29 березня 2021 року консульський відділ у Варшаві теж тимчасово призупинив обслуговування громадян. До 9 квітня 2021 року візити у консульство будуть недоступними. Наразі невідомо, чи розпочнуться прийоми у звичному режимі після зазначеної дати.

Усім громадянам, які були зареєстровані в електронній черзі на вчинення консульських дій на період з 29 березня до 9 квітня 2021 року, на адресу електронної пошти, вказаної під час реєстрації, буде надіслано повідомлення про нові терміни візиту,

– повідомили в консульстві.

Постановка на консульський облік громадян України в період обмежень здійснюється при відправленні документів поштою.