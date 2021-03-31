Из-за эпидемических ограничений в Польше дипломатические учреждения временно прекратили прием граждан и отложили дату начала восстановления этих процессов. Ранее на неопределенный срок закрылось Генконсульство Украины в Кракове. В Варшаве и Люблине решили перенять этот опыт. Подробнее о нововведениях – в статье.

Чтобы получить консульские услуги в апреле 2021 года, гражданам Украины, которые проживают в Польше, необходимо будет предварительно обращаться по контактам консульства. Рассматриваться будут только неотложные дела.

К теме Сколько украинцев имеют действительные виды на жительство в Польше

Генконсульство Украины в Люблине

29 марта 2021 года должно было восстановить возможность визитов Генконсульство Украины в Люблине. Но этого не произошло.

В связи с эпидемиологической угрозой консульский прием в ГКУ в Люблине восстановится с 6 апреля этого года. В случае чрезвычайных вопросов возможно обращаться на горячую линию 48-784-138-555 и по электронной почте gc_pll@mfa.gov.ua,

– информируют в учреждении.

Польская дипломатия / Фото Euronews

Генконсульство Украины в Варшаве

С 29 марта 2021 года консульский отдел в Варшаве тоже приостановил обслуживание граждан. К 9 апреля 2021 года визиты в консульство недоступны. Пока неизвестно, начнутся ли приемы в обычном режиме после указанной даты.

Всем гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди на совершение консульских действий на период с 29 марта по 9 апреля 2021 года, на адрес электронной почты, указанный при регистрации, будет отправлено сообщение о новых сроках визита,

– сообщили в консульстве.

Постановка на консульский учет граждан Украины в период ограничений осуществляется при отправке документов по почте.