Як отримати дозвіл на проживання в Італії: процедура подачі документів

Після легалізації в Італії трудові мігранти мають можливість отримати дозвіл на проживання у країні. Для цього передусім необхідно підписати відповідний контракт із роботодавцем.

Далі на українців чекає збір низки документів та їх безпосередня подача. Куди надсилати заявку, скільки це коштує та як довго чекати на рішення – далі у матеріалі.

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Куди подавати заявку

Трудовий мігрант може подати заяву на отримання дозволу на проживання будучи працевлаштованим, або ж на етапі пошуку роботи. Для цього необхідно звернутись у будь-яке відділення пошти Sportello Amico.

Сама заява складається з кількох бланків з обов'язковою жовтою стрічкою, де ви вказуєте всі дані про себе. За допомогою у правильному заповненні можна звернутись у CAF, патронати чи інші профільні організації.

Якщо ваші трудові стосунки завершились (наприклад, через раптову смерть працедавця, або ж ви вирішили змінити роботу), то необхідно подавати заяву на дозвіл на проживання в очікуванні зайнятості.

Відправляти заявку потрібно поштою / Фото Pexels

Вартість дозволу на проживання

За надсилання заяви потрібно віддати 30 євро. Окрім цього, також треба буде оплатити:

гербову марку – 16 євро ;

; збір за оформлення документа (вартість залежить від типу "пермессо", на яке ви подаєтесь).

До прикладу, дозвіл на проживання в очікуванні зайнятості тривалістю 1 рік коштуватиме 70,46 євро. Для вже працевлаштованих терміном до 1 року ціна та ж сама, а на 2 роки – 80,46 євро.

Скільки коштує оформлення документів / Фото Pexels

Скільки часу чекати

Згідно з законодавством Італії, дозвіл на проживання видається протягом 20 днів від дня подачі заявки, проте на практиці це триває довше.

Усе залежить від навантаження установи ("квестури") та міста, у якому ви подаєте заяву. У великих містах, зокрема таких як Рим чи Мілан, очікування може тривати кілька місяців.

Перевірити стан обробки вашої заяви можна на сайті portaleimmigrazione.it. Доступ до особистого кабінету можна отримати, ввівши логін та пароль, вказані у квитанції про відправку запиту.

Скільки часу чекати на отримання дозволу / Фото Pexels

Що далі

"Квестура" викличе вас, щоб зняти відбитки пальців. З собою треба мати:

квитанції про відсилання документів;

4 фотографії "на паспорт" не старіше 3 місяців;

квитанції про оплату послуги.

Також в установі можуть вимагати й інші документи, однак про це повідомлять в залежності від ваших особистих обставин.

Після здачі відбитків пальців, близько протягом двох тижнів, ви отримаєте електронну версію дозволу на проживання, яка є повністю дійсною.

Етапи отримання дозволу на проживання в Італії / Фото Cittdinanza Italiana