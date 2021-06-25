Далее на украинцев ждет сбор ряда документов и их непосредственная подача. Куда отправлять заявку, сколько это стоит и как долго ждать решения – далее в материале.

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Куда подавать заявку

Трудовой мигрант может подать заявление на получение вида на жительство будучи трудоустроенным, или же на этапе поиска работы. Для этого необходимо обратиться в любое отделение почты Sportello Amico.

Само заявление состоит из нескольких бланков с обязательной желтой лентой, где вы указываете все данные о себе. За помощью в правильном заполнении можно обратиться в CAF, патронаты или другие профильные организации.

Если ваши трудовые отношения завершились (например, из-за внезапной смерти работодателя, или же вы решили сменить работу), то необходимо подавать заявление на вид на жительство в ожидании занятости.

Отправлять заявку нужно по почте / Фото Pexels

Стоимость вида на жительство

При отправке заявления нужно отдать 30 евро. Кроме этого, также надо будет оплатить:

гербовую марку – 16 евро ;

; сбор за оформление документа (стоимость зависит от типа "пермессо", на которое вы подаетесь).

К примеру, разрешение на проживание в ожидании занятости продолжительностью 1 год будет стоить 70,46 евро. Для уже трудоустроенных на срок до 1 года цена та же, а на 2 года – 80,46 евро.

Сколько стоит оформление документов / Фото Pexels

Сколько времени ждать

Согласно законодательству Италии, вид на жительство выдается в течение 20 дней со дня подачи заявки, однако на практике это длится дольше.

Все зависит от нагрузки учреждения ("квестуры") и города, в котором вы подаете заявление. В больших городах, в частности таких как Рим или Милан, ожидание может длиться несколько месяцев.

Проверить состояние обработки вашего заявления можно на сайте portaleimmigrazione.it. Доступ в личный кабинет можно получить, введя логин и пароль, указанные в квитанции об отправке запроса.

Сколько времени ждать получения разрешения / Фото Pexels

Что дальше

"Квестура" вызовет вас, чтобы снять отпечатки пальцев. С собой надо взять:

квитанции об отправке документов;

4 фотографии "на паспорт" не старше 3 месяцев;

квитанции об оплате услуги.

Также в учреждении могут требовать и другие документы, однако об этом сообщат в зависимости от ваших личных обстоятельств.

После сдачи отпечатков пальцев, в течение около двух недель, вы получите электронную версию вида на жительство, которая является полностью действительной.

Этапы получения вида на жительство в Италии / Фото Cittadinanza Italiana