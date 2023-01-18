У всьому громадському транспорті Праги з'явилися термінали безконтактної оплати проїзду

Тепер жителям Праги не доведеться в останню хвилину шукати, де купити квиток на громадський транспорт. У кожному празькому автобусі, електробусі чи тролейбусі встановили термінали, за допомогою яких пасажири можуть розрахуватися за проїзд на місці.

Так, уже з 16 січня пасажири усього громадського транспорту Праги можуть скористатися терміналами безконтактної оплати проїзду. Відомо, що Празька транспортна компанія з осені 2022 року у всіх своїх автобусах, електробусах та тролейбусах встановила 1200 терміналів самообслуговування. До цього вони були встановлені лише у трамваях та вестибюлях метро.

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Як працюють термінали самообслуговування у празькому транспорті

Пасажири можуть придбати у терміналах квитки на окремі поїздки та короткострокові квитки для пересадок у межах Праги (для зон P, B та 0) як на поїздку тривалістю 30 або 90 хвилин, так і на 24 години, включаючи варіант із пільговим тарифом.

Разом з тим, жителям та гостям Праги більше не потрібно в транспорті компостувати квитки, які видруковують термінали після оплати, оскільки на них вже буде вказано дату та час дії.

У кожному автобусі, електробусі чи тролейбусі термінали самообслуговування розташовані однаково біля других дверей. Пасажири можуть придбати у них квитки на 30 або 90 хвилин, а також на 24 години. Квитки оплачуються тільки у безготівковій формі за допомогою будь-якої діючої дебетової чи кредитної картки асоціацій Europay, MasterCard чи Visa,

– заявив представник транспортної компанії Данієл Шабік.