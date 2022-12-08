Якщо раніше придбати абонемент для паркування у Кракові можна було за спеціальною адресою електронної пошти (subscriptions.spp@zdmk.krakow.pl), то зараз це можна зробити лише через інтернет-магазин, що запрацював з 1 грудня.

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Як, де і за скільки можна припаркувати авто в Кракові

Краків поділений на три паркувальні зони, відтак можна придбати абонементи на зону A, B, C. У кожній з них своя вартість стоянки: 6, 5 та 4 злотих за годину відповідно. Крім цього, можна обрати абонемент A+B+C, який дозволятиме власнику залишати авто в будь-якій зоні.

Щодо терміну дії, то абонемент продають на день, місяць або рік. Ще можна купити так званий абонемент мешканця (abonament mieszkańca), який діє на території усієї зони платного паркування за місцем постійного або тимчасового проживання.Отримати його можуть як поляки, так і іноземці.

Зауважте! Платна парковка в Кракові працює в робочі дні з понеділка по суботу з 10:00 – 20:00.



Зони паркування в Кракові / Фото uainkrakow