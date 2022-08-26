Як оформити абонемент на безкоштовні поїздки в іспанських приміських потягах

Поїздки на короткі та середні дистанції залізничною мережею Renfe в Іспанії стануть безкоштовними. Акція триватиме впродовж чотирьох місяців.

Так, знижка у розмірі 100% поширюється лише на багаторазові квитки. Безкоштовний абонемент на поїздки приміськими електричками Іспанії (cercanías) діятиме з 1 вересня по 31 грудня 2022 року.

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Де можна оформити безкоштовний абонемент

Заявку на отримання абонемента можна подати через офіційні канали продажів Renfe:

у касах залізничних станцій;

на сайті Renfe;

через мобільний додаток.

Користувачі можуть реєструватися на сайті та у додатках Renfe та Renfe Cercanías уже з 8 серпня. З 24 серпня абонемент можна завантажити у програмах Renfe або отримати в касах на залізничних станціях. Проте дійсним він буде лише з 1 вересня.

Абонемент дозволяє здійснювати необмежену кількість поїздок на приміських електричках за умови внесення застави у розмірі 10 євро, яка буде повернена після завершення дії ініціативи. Також важливою умовою є здійснення не менше 4 поїздок на акції.