Як оформити абонемент на безкоштовні поїздки в іспанських приміських потягах
Джерело:Euronews
Поїздки на короткі та середні дистанції залізничною мережею Renfe в Іспанії стануть безкоштовними. Акція триватиме впродовж чотирьох місяців.
Так, знижка у розмірі 100% поширюється лише на багаторазові квитки. Безкоштовний абонемент на поїздки приміськими електричками Іспанії (cercanías) діятиме з 1 вересня по 31 грудня 2022 року.
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Де можна оформити безкоштовний абонемент
Заявку на отримання абонемента можна подати через офіційні канали продажів Renfe:
- у касах залізничних станцій;
- на сайті Renfe;
- через мобільний додаток.
Користувачі можуть реєструватися на сайті та у додатках Renfe та Renfe Cercanías уже з 8 серпня. З 24 серпня абонемент можна завантажити у програмах Renfe або отримати в касах на залізничних станціях. Проте дійсним він буде лише з 1 вересня.
Абонемент дозволяє здійснювати необмежену кількість поїздок на приміських електричках за умови внесення застави у розмірі 10 євро, яка буде повернена після завершення дії ініціативи. Також важливою умовою є здійснення не менше 4 поїздок на акції.