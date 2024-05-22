Принесе нещастя: яку валізу не варто купувати за жодних обставин

Обираючи валізку у мандрівку, варто врахувати низку факторів. Зокрема, безпековий. Тревел-експертка Вікторія Вільямс розповіла, які валізи – найкращий варіант.

За словами Вільямс, найгірше, що можна зробити, – обрати дуже яскраву валізу з кольоровим принтом. Вона приверне небажану увагу з боку злодіїв, якими, на жаль, досі кишать аеропорти та відомі туристичні локації. Ідеальний варіант – валізка з класичним та стриманим дизайном. Найкраще зробити вибір на користь нейтральних або темних кольорів.

Зверніть увагу Має знати кожен турист: 5 лайфхаків, якщо збираєшся у мандрівку без туроператора

Яскраві кольори та модні візерунки можуть виділяти вашу сумку в натовпі, потенційно привертаючи небажану увагу злодіїв,

– заявила тревел-експертка.

Окрім того, варто обирати валізи з надійним захисним механізмом. Перевіряти замки – must have перед покупкою.

Тікток захопила теорія про червоні валізки

У мережі набирає популярності теорія про червоні валізки. Мовиться про те, що їх начебто першими вантажать на борт. Відео, у якому озвучують цю теорію, набрало понад 75 мільйонів переглядів.

Користувачі мережі обурювалися та активно обговорювали деталі. Водночас в авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines вже спростували інформацію. Теорію про "червоні валізки" там назвали дезінформацією, яку хтось поширює спеціально або заради розваги. Насправді ніхто не має часу, аби сортувати багаж по кольорах.