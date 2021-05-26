Як у Німеччині застерігають водіїв від перевищення швидкості: 10 моторошних банерів

Лише за минулий рік понад 2,7 тисячі жителів Німеччини загинули в автокатастрофах. Однією з головних причин аварій на німецьких дорогах є перевищення швидкості руху. Відтак, у країні всіляко застерігають водіїв від порушення головного правила безпеки на дорозі.

Одним з методів впливу на учасників дорожнього руху є створення банерів із соціальною рекламою. Цей спосіб доволі радикальний, адже подібні зображення здатні відняти мову. Втім, організатори навмисне зробили їх такими моторошними, аби підсилити увагу водіїв до проблеми.

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Повідомлення про зменшення швидкості

Збав швидкість, бо наслідки можуть бути фатальними – нагадування про те, що одним із наслідків аварій є каліцтва, які потребують довгого лікування та відновлення, а інколи навіть можуть мати вплив на все подальше життя.

Реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

Збав швидкість, якщо кохаєш – тих, хто не замислюється над важливістю власного життя, просять подумати про коханих, із якими може розлучити смерть на дорозі внаслідок перевищення швидкості.

Реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

Збав швидкість, бо загинеш у розквіті сил – не зайве вкотре пригадати, скільки молодих людей загинули у зовсім юному віці через те, що знехтували важливими правилами безпеки, перебуваючи за кермом.

Реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

Збав швидкість, бо в машині діти – через ігнорування безпеки можуть постраждати не лише легковажні дорослі, а й ні в чому не винні діти, які не можуть захистити себе самотужки та впливати на ситуацію.

Реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

Заклик "Збав швидкість!" їх не обходив – це плакат у вигляді коротенького некролога. "Мартін, Тім та Лукас любили проїхатися з вітерцем", – такий надпис ідеально доповнив зображення. Банер нагадує, що ті, хто гинуть в аваріях, не є вигаданими істотами, якими заведено лякати. Це реальні люди, у яких були імена, рідні та захоплення.

Реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

"Збав швидкість!", бо осиротиш власну дитину – звернення до батьків, у яких є неповнолітні діти й прохання бути відповідальними за те, щоб дитина мала змогу рости у повноцінній сім'ї, адже жодні соціальні служби не здатні замінити живих маму і тата.

Реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

"Збав швидкість!", бо син зростатиме без батька – зображення апелює до чоловічої аудиторії, оскільки, за статистикою, саме чоловіки найчастіше перевищують швидкість.

Реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

"Збав швидкість!", бо не пізнаєш радощів шлюбу – на цьому мотоциклі молоде подружжя виїхало з РАЦСу, але через жахливе ДТП пізнати сімейне життя закоханим так і не вдалося. Творці банера намагаються переконати молодь, що у житті є куди важливіші речі за кількахвилинний адреналін.

Реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах / Фото Deutscher Verkehrsicherheitsrat

Інші повідомлення

Окрім перевищення швидкості на дорогах, ДТП також часто трапляються через нехтування правилом щодо збереження дистанції та телефонні розмови під час руху.

У теперішній час чимало людей дозволяють собі переглядати повідомлення у соцмережах, відписувати на електронні листи чи вести відеоблоги під час поїздок, що є вкрай небезпечно.

Людина, яка перебуває за кермом, повинна бути зосередженою лише на дорозі та чинних правилах дорожнього руху. Про це і нагадують ініціатори акцій "Тримай дистанцію!" і "Руки геть від мобілки!".

Реклама проти ігнорування дистанції на німецьких автобанах / Фото BMVI

Реклама проти відволікання на смартфон під час руху на німецьких автобанах / Фото BMVI