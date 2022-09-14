Як не варто називати дитину в Польщі: 18 імен, яких уникають батьки

Вибираючи ім'я для дитини, деякі батьки зважають на сучасні тренди, інші – підглядають у переліку найпопулярніших імен. Однак є й такі варіанти, які трапляються доволі рідко.

Мінцифра Польщі у своєму звіті назвало імена, які найрідше обирають поляки для новонароджених дітей. При цьому в Міністерстві внесли до списку ті варіанти, які траплялися бодай двічі.

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У нашому рейтингу ми не розголошуємо, які імена дали лише одній дитині. Ми не робимо цього для захисту персональних даних. Ідентифікувати такого малюка буде легко, і ні він, ні його батьки цього не бажають і ми це поважаємо,

– заявили у Мінцифрі.

Найменш популярні імена для дівчаток

Ярослава

Вєслава

Жасміна

Настурція

Радочна

Йоланда

Бібіанна

Генрика

Євангеліна

Мар'яна

Найрідкісніші імена для хлопчиків

Валентин

Модест

Філемон

Вітослав

Артеміуш

Костек

Одісеуш

Герберт

Департамент комунікації Мінцифри нагадує, що, думаючи над ім’ям, батькам не варто обирати смішне ім’я. Крім того, воно повинно чітко вказувати на стать дитини. Якщо не дотриматися цих правил, начальник відділу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) може відмовити у виборі.