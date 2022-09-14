Минцифра Польши в своем отчете назвало имена, которые реже всего выбирают поляки для новорожденных детей. При этом в Министерстве внесли в список те варианты, которые встречались хотя бы дважды.

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В нашем рейтинге мы не разглашаем, какие имена дали только одному ребенку. Мы не делаем это для защиты персональных данных. Идентифицировать такого малыша будет легко, и ни он, ни его родители этого не желают, и мы это уважаем,

– заявили в Минцифре.

Наименее популярные имена для девочек

Ярослава

Веслава

Жасмина

Настурция

Радочна

Иоланда

Бибианна

Генрика

Евангелина

Марьяна

Самые редкие имена для мальчиков

Валентин

Модест

Филемон

Витослав

Артемиуш

Костек

Одиссеуш

Герберт