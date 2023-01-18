Як називали дітей в Польщі у 2022 році: найоригінальніші польські імена для хлопчиків і дівчаток

Сьогодні молоді батьки часто хочуть, аби у їхньої дитини було красиве і водночас непопулярне ім'я. Ось якими найрідкіснішими іменами називали хлопчиків та дівчаток у Польщі торік.

Так, власники найоригінальніших імен можуть почуватися справді особливими в Польщі. Деякі з варіантів траплялися лише декілька разів.

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Найрідкіснішими польські імена для хлопчиків та дівчаток

Brajan – було одним з найрідкісніших імен для хлопчиків і все ж у Варшаві з'явився принаймні один Brajan.

– було одним з найрідкісніших імен для хлопчиків і все ж у Варшаві з'явився принаймні один Brajan. Karmela – ім'я, яке асоціюється з однією з головних героїнь американського серіалу "The Sopranos" – Кармеллою Сопрано.

– ім'я, яке асоціюється з однією з головних героїнь американського серіалу "The Sopranos" – Кармеллою Сопрано. Justyn – ім'я, яке було популярніше у середньовіччі. Так часто тоді називали відомих філософів чи представників церкви.

– ім'я, яке було популярніше у середньовіччі. Так часто тоді називали відомих філософів чи представників церкви. Leokadia – ще одне не дуже популярне ім'я для дівчаток.

– ще одне не дуже популярне ім'я для дівчаток. Wawrzyniec – це форма імені Лаврентій. Воно ніколи не було популярним. А асоціюється ім'я з Вавжинцем – одним із героїв культового фільму Станіслава Барея "Misiu".

– це форма імені Лаврентій. Воно ніколи не було популярним. А асоціюється ім'я з Вавжинцем – одним із героїв культового фільму Станіслава Барея "Misiu". Leosława – ймовірно, ще менш популярне ім'я, ніж Леокадія.

– ймовірно, ще менш популярне ім'я, ніж Леокадія. Barnaba – ім'я, яке походить від арамейських мов і означає "син втіхи", "син пророцтва".

– ім'я, яке походить від арамейських мов і означає "син втіхи", "син пророцтва". Wiwiana – ім'я латинського походження, яке пов'язане з історією Стародавнього Риму.

– ім'я латинського походження, яке пов'язане з історією Стародавнього Риму. Gniewosz – ім'я слов'янського походження зі старопольської мови. Воно, мабуть, походить від імені Гневомир і асоціюється зі словом гнів.

– ім'я слов'янського походження зі старопольської мови. Воно, мабуть, походить від імені Гневомир і асоціюється зі словом гнів. Lukrecja – асоціюється з рослиною, але саме ім'я походить від римського Лукреція.

– асоціюється з рослиною, але саме ім'я походить від римського Лукреція. Izydor – це чоловіче ім'я, яке походить від богині Ісіди, однієї з богинь Стародавнього Єгипту.

– це чоловіче ім'я, яке походить від богині Ісіди, однієї з богинь Стародавнього Єгипту. Letycja – ім'я, яке означає красу, веселощі, витонченість. Воно належить до святої Летиції.

– ім'я, яке означає красу, веселощі, витонченість. Воно належить до святої Летиції. Dionizy – ще одне ім'я, що походить від давньогрецького імені Діоніс – бога родючості, дикої природи, виноградної лози та вина.

– ще одне ім'я, що походить від давньогрецького імені Діоніс – бога родючості, дикої природи, виноградної лози та вина. Ryszarda – жіноча версія популярного імені Ryszard.

Яке ім'я можна дати своїй дитині в Польщі

У Польщі вибір імені для дитини належить лише опікунам. Проте керівник відповідного органу реєстрації актів цивільного стану має право відмовити у прийнятті декларації про вибір імені для дитини, оскільки він повинен простежити, аби ім'я відповідало вимогам. Новонародженого малюка не можна назвати непристойним або образливим ім'ям.

Відповідно до рекомендацій Ради польської мови, батьки повинні уникати, зокрема, таких імен: