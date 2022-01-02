Як легалізуватися в Італії: корисні поради для мігрантів

Легалізація є метою багатьох українців за кордоном. У деяких країнах її відносно легко досягти, в інших – майже неможливо. Українці в Італії можуть отримати бажану легалізацію у декілька способів.

Є, як мінімум, 4 можливості легалізуватися в Італії. Ними залюбки користуються багато іммігрантів з України.

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Як легалізуватися в Італії

Одруження з громадянином країни ЄС

Значно легше отримати легалізацію в Італії людям, які перебувають у законних шлюбних стосунках з громадянином країни ЄС.

Серед документів, які потрібні для подання заяви на одруження із громадянином ЄС в Італії, дозвіл на проживання не вимагається. А після одруження іноземець має право на отримання карти на проживання із сімейних мотивів.

Об'єднання сім'ї

Згідно з італійським законодавством, іноземець, який легально проживає в Італії, має розмір прибутку та житло що відповідає закону, може подати заяву на об'єднання сім'ї з неповнолітніми дітьми, батьками старшими 65 років або чоловіком чи дружиною. Таким чином партнери отримують можливість легального перебування в Італії.

Декрет флуссі (Flussi migratori)

Декрет флуссі – це постанова уряду, яка дозволяє приїзд в Італію іноземних працівників із країн, що не входять до ЄС. Мета постанови полягає у регулюванні потоків робочої сили.

Як показує практика, цією постановою дуже часто користуються іноземці, які бажають легалізувати своє становище в Італії. Але після закінчення терміну документу люди починають шукати інші, триваліші та більш надійні, способи легалізації.

Санаторії для нелегалів (Sanatoria)

Отримати статус легального резидента можна під час проведення кампанії під назвою Sanatoria. У цей період нелегальні іммігранти, які проживають в Італії без посвідки на проживання, можуть подати запит на легалізацію.

Передбачити вихід амністії неможливо. Вони бувають загальними, чи для визначеної категорії іноземців. Деталі кожної легалізації описуються в тексті, виданому урядом, і є відмінними для кожного випадку.