Ціни на житло у Польщі дещо вищі, ніж в Україні. Однак іпотека за кордоном залишається доступним рішенням, у порівнянні з українськими реаліями. Мігрантів часто зупиняє відсутність посвідки на проживання, та насправді її майже ніхто і не вимагає.

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Які умови купівлі нерухомості в Польщі для українців

Законодавчо придбання нерухомості іноземцями у Польщі не має жодних передумов. Рієлторські компанії та власники житла можуть мати свої вимоги до іноземців та методи перевірки платоспроможності потенційного клієнта, які прописують у договорах.

Те саме стосується і фінансових установ, які надають кредити на житло. Зазвичай польської карти побиту чи громадянства від позичальників банки не вимагають.

В Польщі можна купити житло без карти побиту / Фото Pexels

Основні вимоги до клієнтів передбачають наявність:

PESEL (ідентифікаційного номера фізичної особи);

Meldunek (реєстрації місця проживання на території Польщі);

підтвердження платоспроможності (виписки з банківських рахунків, підтвердження стабільного джерела доходів).

Звісно, позитивне чи негативне рішення щодо надання банком іпотеки напряму залежить від індивідуальної фінансової ситуації людини, яка хоче оформити кредит.