Цены на жилье в Польше несколько выше, чем в Украине. Однако ипотека за рубежом остается доступным решением по сравнению с украинскими реалиями. Мигрантов часто останавливает отсутствие вида на жительство, но в действительности его почти никто и не требует.

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Условия покупки недвижимости в Польше для украинцев

Законодательно для приобретения недвижимости иностранцами в Польше нет никаких предусловий. Риелторские компании и владельцы жилья могут иметь свои требования к иностранцам и методы проверки платежеспособности потенциального клиента, которые прописывают в договорах.

То же самое касается и финансовых учреждений, которые предоставляют кредиты на жилье. Обычно польской карты побыта или гражданства от заемщиков банки не требуют.

В Польше можно купить жилье без карты побыту / Фото Pexels

Основные требования к клиентам предусматривают наличие:

PESEL (идентификационного номера физического лица);

Meldunek (регистрации места жительства на территории Польши);

подтверждения платежеспособности (выписки с банковских счетов, подтверждения стабильного источника доходов).

Конечно, положительное или отрицательное решение о предоставлении банком ипотеки напрямую зависит от индивидуальной финансовой ситуации человека, который хочет оформить кредит.