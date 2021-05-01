Цены на жилье в Польше несколько выше, чем в Украине. Однако ипотека за рубежом остается доступным решением по сравнению с украинскими реалиями. Мигрантов часто останавливает отсутствие вида на жительство, но в действительности его почти никто и не требует.
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Условия покупки недвижимости в Польше для украинцев
Законодательно для приобретения недвижимости иностранцами в Польше нет никаких предусловий. Риелторские компании и владельцы жилья могут иметь свои требования к иностранцам и методы проверки платежеспособности потенциального клиента, которые прописывают в договорах.
То же самое касается и финансовых учреждений, которые предоставляют кредиты на жилье. Обычно польской карты побыта или гражданства от заемщиков банки не требуют.
В Польше можно купить жилье без карты побыту / Фото Pexels
Основные требования к клиентам предусматривают наличие:
- PESEL (идентификационного номера физического лица);
- Meldunek (регистрации места жительства на территории Польши);
- подтверждения платежеспособности (выписки с банковских счетов, подтверждения стабильного источника доходов).
Конечно, положительное или отрицательное решение о предоставлении банком ипотеки напрямую зависит от индивидуальной финансовой ситуации человека, который хочет оформить кредит.