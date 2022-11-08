Як купити машину в Іспанії іноземцю: на що звертати увагу і на які витрати слід розраховувати
Джерело:телеграм-канал Еміграція до Європи
Часом за кордоном вигідніше купити автомобіль, аніж брати його в оренду на тривалий час. Але чи продадуть авто нерезиденту країни? Розберемо це питання на прикладі Іспанії.
Купити уживаний автомобіль в Іспанії мають право як резиденти, так і нерезиденти й іноземці, які мешкають в країні на підставі посвідки на проживання. Придбати машину можна в приватних продавців, на авторинках або в спеціальних салонах та оформити її на себе.
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Що перевірити перед покупкою та яка процедура оформлення авто в Іспанії
Насамперед запросіть підтвердження сплати останнього дорожнього податку (Impuesto de circilación), а також довідку з автомобільного реєстру, де міститься вся інформація про аварії, штрафи, кількість власників тощо. Перевірте також пробіг, рік випуску автомобіля і бажано, щоб машина мала Libre de mantiemiento (книгу історії технічного обслуговування та ремонтів), ще краще – з квитанціями про оплату.
Переоформити машину на себе можна або самому, або через gestoria. Це хестор, який бере всю паперову тяганину на себе. Або якщо машина купується у дилера, то вони також самі допомагають переоформити.
Щоб самотужки перереєструвати авто на себе, необхідно підписати договір купівлі-продажу з продавцем. Потім весь пакет документів віднести до General General de Tráfico, де машину реєструють на нового власника. Там обов'язково сплачується податок через зміну власника.
Документи, які необхідні для придбання авто:
- NIE (ідентифікаційний номер іноземця);
- Прописка;
- Закордонний паспорт.
Документи для зміни власника:
- Заява у двох примірниках;
- Квитанція про оплату мита;
- Квитанція про оплату податку через зміну власника;
- Документ, що засвідчує особу;
- Водійські права відповідної категорії (Permiso de Circulación);
- Книга технічного огляду транспортного засобу (ITV);
- Договір купівлі-продажу.
Після придбання авто та отримання документів власності, необхідно відразу оформити страховку, позаяк без неї пересуватися машиною заборонено.
Супутні витрати при купівлі вживаного авто
- податку у 4% від вартості машини при оформленні на нового власника;
- 200 – 300 євро на рік – обов'язкова страховка на авто в Іспанії;
- податок на передачу автомобіля (відрізняється залежно від регіону);
- до 14,75% вартості машини – податок на реєстрацію авто (залежить від рівня викиду автомобілем CO2);
- 100 – 150 євро на рік – транспортний податок.