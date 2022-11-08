Як купити машину в Іспанії іноземцю: на що звертати увагу і на які витрати слід розраховувати

Часом за кордоном вигідніше купити автомобіль, аніж брати його в оренду на тривалий час. Але чи продадуть авто нерезиденту країни? Розберемо це питання на прикладі Іспанії.

Купити уживаний автомобіль в Іспанії мають право як резиденти, так і нерезиденти й іноземці, які мешкають в країні на підставі посвідки на проживання. Придбати машину можна в приватних продавців, на авторинках або в спеціальних салонах та оформити її на себе.

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Що перевірити перед покупкою та яка процедура оформлення авто в Іспанії

Насамперед запросіть підтвердження сплати останнього дорожнього податку (Impuesto de circilación), а також довідку з автомобільного реєстру, де міститься вся інформація про аварії, штрафи, кількість власників тощо. Перевірте також пробіг, рік випуску автомобіля і бажано, щоб машина мала Libre de mantiemiento (книгу історії технічного обслуговування та ремонтів), ще краще – з квитанціями про оплату.

Переоформити машину на себе можна або самому, або через gestoria. Це хестор, який бере всю паперову тяганину на себе. Або якщо машина купується у дилера, то вони також самі допомагають переоформити.

Щоб самотужки перереєструвати авто на себе, необхідно підписати договір купівлі-продажу з продавцем. Потім весь пакет документів віднести до General General de Tráfico, де машину реєструють на нового власника. Там обов'язково сплачується податок через зміну власника.

Документи, які необхідні для придбання авто:

NIE (ідентифікаційний номер іноземця);

Прописка;

Закордонний паспорт.

Документи для зміни власника:

Заява у двох примірниках;

Квитанція про оплату мита;

Квитанція про оплату податку через зміну власника;

Документ, що засвідчує особу;

Водійські права відповідної категорії (Permiso de Circulación);

Книга технічного огляду транспортного засобу (ITV);

Договір купівлі-продажу.

Після придбання авто та отримання документів власності, необхідно відразу оформити страховку, позаяк без неї пересуватися машиною заборонено.

Супутні витрати при купівлі вживаного авто