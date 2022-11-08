Купить подержанный автомобиль в Испании имеют право как резиденты, так и нерезиденты и иностранцы, проживающие в стране на основании вида на жительство. Приобрести машину можно у частных продавцов, на авторынках или в специальных салонах и оформить ее на себя.
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Что проверить перед покупкой и какая процедура оформления авто в Испании
Прежде всего запросите подтверждение оплаты последнего дорожного налога (Impuesto de circilación), а также справку из автомобильного реестра, где содержится вся информация об авариях, штрафах, количестве владельцев и т.д. Проверьте также пробег, год выпуска автомобиля и желательно, чтобы машина имела Libre de mantiemiento (книгу истории технического обслуживания и ремонтов), еще лучше – с квитанциями об оплате.
Переоформить машину на себя можно либо самому, либо через gestoria. Это хестор, который берет всю бумажную волокиту на себя. Или если машина покупается у дилера, то они тоже сами помогают переоформить.
Чтобы самостоятельно перерегистрировать авто на себя, необходимо подписать договор купли-продажи с продавцом. Затем весь пакет документов отнести к General General de Tráfico, где машину регистрируют на нового владельца. Там обязательно уплачивается налог за смену собственника.
Документы, необходимые для приобретения авто:
- NIE (идентификационный номер иностранца);
- Прописка;
- Загранпаспорт.
Документы для смены владельца:
- Заявление в двух экземплярах;
- Квитанция об оплате пошлины;
- Квитанция об оплате налога за смену собственника;
- Документ, удостоверяющий личность;
- Водительские права соответствующей категории (Permiso de Circulación);
- Книга технического осмотра транспортного средства (ITV);
- Договор купли-продажи.
После приобретения авто и получения документов собственности необходимо сразу оформить страховку, так как без нее передвигаться машиной запрещено.
Сопутствующие расходы при покупке подержанного авто
- налог в 4% от стоимости машины при оформлении на нового владельца;
- 200 – 300 евро в год – обязательная страховка на авто в Испании;
- налог на передачу автомобиля (различается в зависимости от региона);
- до 14,75% от стоимости машины – налог на регистрацию авто (зависит от уровня выброса автомобилем CO2);
- 100 – 150 евро в год – транспортный налог.