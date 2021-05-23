У Сполучених Штатах Америки є близько 5 тисяч кримських татар. Громада проживає в Нью-Йорку та його околицях.

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Історія родини

Дінара Фаїзова – солістка, композиторка, танцюристка та художня керівниця низки колективів. Її чоловік Рустем – відомий музикант, мати – співачка, а батько був композитором.

Мама Дінари, Уріє Керменчіклі, народилася в Криму. У 1944 році разом з батьками та родичами була депортована до Узбекистану. Там вони жили у спецпоселенні для переселенців. Жінка згадує, що їм не дозволяли розмовляти кримськотатарською. Вчити рідну мову Уріє почала вже у дорослому віці, після закінчення консерваторії. Тоді вона навчилася виконувати традиційні кримськотатарські пісні.

Дінара Фаїзова називає себе дитиною депортації. Жінка з болем пригадує, як вчилася в Ташкенті, і як на уроках історії їм казали, що кримські татари – зрадники.

Дінара та її чоловік були одними з перших, хто у 1990 році повернулися на історичну Батьківщину. Спочатку пара житла у Сімферополі. За п'ять років родина отримала житло та роботу за спеціальністю в театрі в Євпаторії. Там Дінара навчала дітей кримськотатарських танців. Вона створила власний колектив, талант якого помітили. Їх почали запрошувати виступати за кордоном.

Американське життя

Якось Дінара отримала запрошення виступити на фестивалі у Сполучених Штатах. З цієї поїздки й почалася імміграція. Громада кримських татар у Нью-Йорку запропонувала жінці і її сім'ї залишитися, щоб розбудовувати кримськотатарську культуру в Америці.

Родина пригадує, що на початку було важко, хоча проблеми з документами їх не спіткали. Після адаптації кримські татари почали популяризувати свої традиції, зокрема й кухню. Одна з найулюбленіших страв родини – чебуреки. Дінара зазначила, що це єдина кримськотатарська страва, яка залишилася в історії, хоча багато інших народів роблять спроби її привласнити.

Кримськотатарська діаспора у Нью-Йорку має свій культурний центр з мечеттю та школою. Дінара викладає танці в американський та кримськотатарській школах, виступає з колективом у Північній Америці.

Громада не лише популяризує культуру, а також відстоює свою політичну позицію, зокрема підтримує родини політичних в'язнів.

Нагадаємо, що 18 травня Україна та світ відзначали 77 роковини депортації кримських татар, а також День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.