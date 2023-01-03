У Кракові водії зможуть перевірити онлайн, чи є вільні місця на парковках

В Управлінні громадського транспорту працюють над системою інформування щодо зайнятості паркувальних місць на міських паркінгах. Крім цього, на вулицях Кракова розмістять спеціальні табло вже цього року.

Радник Лукаш Сек зауважив, що міськими автостоянками на пересадочних вузлах здебільшого користуються люди, які пізніше пересідають на громадський транспорт. У цій ситуації необхідно правильно розрахувати час поїздки, а водія переконати, що на парковці є вільне місце, переконаний чиновник.

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Як перевірити кількість вільних місць на краківських паркінгах

Місцевий урядовець поцікавився у влади Кракова, чи планується впровадження системи інформування про кількість вільних місць на окремих автостоянках. Йдеться про додаток або сайт, на якому можуть з’явитися такі дані.

Чиновники нагадали, що вже зараз можна перевірити кількість вільних місць на певній парковці у додатку Małopolska Karta Agglomeracyjna. Щоправда, це обмежено автостоянками P&R Czerwony Maki, Kurdwanów, Mały Płaszów і Nowy Bieżanów.

У Кракові з'являться спеціальні інформаційні табло для водіїв / Фото LoveKraków

Тривають роботи, що нададуть можливість безпосередньо переглядати поточну зайнятість місць на цих автостоянках також на сайті ZTP,

– кажуть в адміністрації Кракова.

Крім того, на головних дорогах міста з’являться табло, які в режимі реального часу відображатимуть поточну кількість місць на паркінгах. Адміністрація міста зазначає, що у майбутньому ця інформація також може бути доступна компаніям, які розробляють додатки.