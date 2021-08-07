Як говорити у Польщі ввічливо: мовні правила, на які слід звернути увагу

Польська мова, природно, має свої особливості. До деяких українцям звикнути доволі складно. Розповідаємо, як будувати звернення польською, аби справляти враження ввічливої людини.

Так званих правил етикету польської мови є багато. Пропонуємо розглянути найпоширеніші з них.

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Нюанси польської мови, які варто запам'ятати

Під час звернення до поляків потрібно використовувати слова pan або pani і сказати про людину в третій особі. Так, фразу "Ви вип'єте чаю?" потрібно у думках замінити на "Пан (пані) вип'є чаю?". Польською це звучить так: "Czy pan (pani) napije się herbaty?".

При зверненні до молодої людини не варто казати слова жіночко, дівчино, чоловіче тощо. Краще використовувати proszę pana або proszę pani.

Обережними треба бути при спілкуванні з католицькими священниками. Під час бесіди зі священнослужителем замість pan треба вживати слово ksiądz. У такому разі, якщо людина захоче запропонувати священнику чаю, то має запитати так: "Czy ksiądz napije się herbaty?".

У розмові з людьми певного статусу необхідно використовувати спеціальні складові форми звернення. Наприклад: panie profesorze, panie doktorze, panie dyrektorze (для чоловіків) і pani profesor, pani doktor, pani dyrektor (для жінок).

Форму wy у Польщі використовують лише при зверненні до групи людей, причому неформальному. Слова на кшталт dajcie (дайте), siadajcie (сідайте) кажуть лише тоді, коли апелюють до групи з декількох людей.

Також у польській мові є кличний відмінок. Так, до людини з ім'ям Piotr звертаються Piotrze. Те ж саме і з іншими іменами: Ania – Aniu, Maciek – Maćku, Marta – Marto і так далі.