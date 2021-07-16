Закордон 24 підготував цікаву добірку найкращих фільмів, знятих польськими режисерами. В основі кінострічок – події, які відбувались у реальному житті.

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Pianista, 2002 рік

Відомий далеко за межами Польщі фільм Романа Поланскі Pianista є справжнім кіношедевром, заснованим на реальних подіях. Стрічка розповідає історію Владислава Шпільмана, видатного польського піаніста, єврея за походженням.

Змушений мешкати у варшавському гетто під час Другої світової війни, герой зазнає принижень, страждань та готовий чинити опір. Один з офіцерів відступаючої німецької армії знаходить Владислава серед руїн знищеного бомбардуванням міста і допомагає йому вижити.

Жанр: драма.

IMDB: 8,5/10.

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Katyń, 2007 рік

Для любителів військової тематики фільм Katyń володаря премії "Оскар", режисера Анджея Вайди, стане справжнім відкриттям. В основу фільму лягла книга Анджея Мулярчика "Post mortem – Катинська Історія".

Події фільму відбуваються у Польщі у 1939 – 1945 роках. З початком війни Польща була окупована з заходу німецькими військами, а зі сходу – радянськими. Розпочалися масові арешти і страти. У фільмі є чотири головних лінії – це історії життя чотирьох польських офіцерів, які потрапили в радянський полон і були розстріляні у 1940 році органами НКВД у Катинському лісі.

На головному плані фільму – трагічна доля жінок: матерів, сестер, дочок офіцерів Польської Армії, які були масово страчені за наказом Сталіна. Довгий час вони не знали страшної правди, хоч і здогадувалися про неї. Це історія про те, як незважаючи ні на що, люди чекають, люблять, надіються, і до останнього не вірять у смерть.

Жанр: історичний, драма, воєнний.

IMDB: 7/10.

Фільм Katyń: дивіться трейлер

Dług, 1999 рік

Польський фільм Кшиштофа Краузе Dług розповідає про події, які трапились у Варшаві на початку 1990-х років. Під час пошуку фінансування, щоб розпочати бізнес з імпорту італійських скутерів, друзі Адам та Стефан зустрічають бізнесмена Джерарда.

Однак після знайомства на юнаків починають тиснути неприємності у вигляді великого боргу та переслідувань бізнес-партнерів. Фільм нагороджений великою кількістю премій.

Жанр: драма.

IMDB: 7,9/10.

Фільм Dług: дивіться трейлер

Jesteś Bogiem, 2012 рік

Польський біографічний фільм Jesteś Bogiem режисера Лешека Давида розповідає про історію молодого хлопця з прізвиськом Magik – юнака з багатоквартирного будинку, який стає не стежку дорослого життя та намагається поєднати реальність з творчими мріями.

В основу кінострічки ввійшла історія відомого польського хіп-хоп гурту Paktofonika. Успіх хлопців поєднується з особистими драмами та фінансовими проблемами.

Жанр: драма, біографія, мюзикл.

IMDB: 6,6/10.

Фільм Jesteś Bogiem: дивіться трейлер

Ostatnia rodzina, 2016 рік

Ostatnia rodzina – ще один польський фільм на реальних подіях. Історія картини починається у 1977 році, коли Томек Бексінський поселяється у власній квартирі. Його батьки, Зофія і Здзіслав, живуть поруч, тому часто зустрічаються з сином.

Дуже чутливий і неспокійний характер сина турбує Зофію. Водночас Здзіслав пробує повністю присвятити себе мистецтву. Після першої спроби самогубства Томека батьки змушені боротися не тільки за сина, а й за контроль над власним життям.

Коли Здзіслав підписує договір у Франції з артдилером, а Томек починає працювати на Польському радіо, здається, що найгірше вже позаду. Однак сім'ю чекає ще ціла низка фатальних подій.

Жанр: драма з елементами комедії.

IMDB: 7,5/10.

Фільм Ostatnia rodzina: дивіться трейлер