Галина Драч працювала за фахом в Україні. Згодом переїхала до Нижньої Сілезії. Тож про відмінності у ставленні лікарів до вагітних жінок у Польщі та в Україні вона може розповісти з власного досвіду.

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У Польщі ніхто не буде стежити за тим, ведете ви свою вагітність чи ні. Це ваша зона відповідальності. Тут не буде як у нас: дільничний гінеколог по району веде мільйон жінок, переглядає всі карти, і якщо ви пропустили явку або щось там не здали, – дзвонить і викликає на прийом,

– розповіла Галина Драч.

Особливого поблажливого ставлення до вагітної жінки у Польщі нема, оскільки, за словами Галини Драч, вагітність у цій країні не сприймають як хворобу. Вагітна жінка у Польщі може працювати аж до терміну пологів. А лікарняний лист (L4) відкривається лише за показаннями, коли є якісь ускладнення, пов'язані з вагітністю.

L4 є підставою отримувати 100% оплати. Та якщо власницю спеціального лікарняного листа помітять за активною діяльністю, то цієї оплати її можуть позбавити, адже L4 є свідченням того, що вагітна жінка є неспроможною виконувати роботу.

Лікарняний лист вагітним жінкам у Польщі виписують лише в екстрених випадках / Фото Pexels

Як спостерігати свою вагітність у Польщі

Спостерігати вагітність емігранткам можна по NFZ. Для цього потрібно мати власну страховку від ZUS або бути вписаною в ZUS свого чоловіка. Тобто, принаймні одна людина з пари має сплачувати внески до соціального страхування.

Прив'язки до лікарів немає. Жінка має право змінювати лікарів за бажанням.

Що стосується аналізів, то NFZ дає змогу робити обов'язкові аналізи безкоштовно.

Галина Драч зазначила, що поки ніхто не дає точної відповіді на запитання про медичні послуги для незастрахованих. Медики в лікарнях говорять, що першу допомогу нададуть навіть і без страховки, але це створює додаткові проблеми насамперед для медичного закладу.

Зараз намагаємося отримати достовірну інформацію щодо того, як виглядає ситуація з жінками, які чекають рішення по карті побиту, а також з тими, хто приїхав по безвізу,

– додала Галина Драч.

Лікарка наполягає на тому, що краще мати хоч одному з подружжя ZUS і таким чином забезпечити собі сприятливі умови для спостереження вагітності.

Вагітним емігранткам у Польщі радять подбати про страхування / Фото Pexels