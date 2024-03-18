Швидко та зручно: з Чехії до України курсуватиме новий потяг
Джерело:Pro Ukraїаnu
Добратися з України до Чехії стане ще простіше. Вже через лічені дні новий потяг курсуватиме з Праги до Чопа.
Транспортне з'єднання України та Чехії – як ніколи актуальне. Країна підтримує українців й від 24 лютого 2022 року прийняла сотні тисяч біженців.
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Наразі українці мають такі варіанти, як добратися у Чехію:
- автобусом;
- потягом;
- літаком з іншої країни.
З Чехії до України курсуватиме новий потяг
Навесні 2024 року компанія RegioJet ухвалила рішення продовжити сполучення Прага – Кошице до Чоп. Потяг курсуватиме за оновленим маршрутом вже з 27 березня.
Розклад руху вже оголосили:
- вирушає з Праги о 21:38 – прибуває до Чопа о 10:35;
- вирушає з Чопа о 17:35 – прибуває до Праги о 5:57.
Ціна квитка стартує від 459 чеських крон (близько 8,24 євро). У RegioJet наголосили, що у потягу будуть окремі купе для жінок.
Щоб зробити поїздку максимально легкою, у потязі буде Wi-Fi. Окрім того, пасажирам пропонуватимуть воду, вечірню закуску та сніданок.
Тепер українці отримають спосіб добратися до Праги ще швидше та з максимальним комфортом.