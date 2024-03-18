Швидко та зручно: з Чехії до України курсуватиме новий потяг

Добратися з України до Чехії стане ще простіше. Вже через лічені дні новий потяг курсуватиме з Праги до Чопа.

Транспортне з'єднання України та Чехії – як ніколи актуальне. Країна підтримує українців й від 24 лютого 2022 року прийняла сотні тисяч біженців.

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Наразі українці мають такі варіанти, як добратися у Чехію:

автобусом;

потягом;

літаком з іншої країни.

З Чехії до України курсуватиме новий потяг

Навесні 2024 року компанія RegioJet ухвалила рішення продовжити сполучення Прага – Кошице до Чоп. Потяг курсуватиме за оновленим маршрутом вже з 27 березня.

Розклад руху вже оголосили:

вирушає з Праги о 21:38 – прибуває до Чопа о 10:35;

вирушає з Чопа о 17:35 – прибуває до Праги о 5:57.

Ціна квитка стартує від 459 чеських крон (близько 8,24 євро). У RegioJet наголосили, що у потягу будуть окремі купе для жінок.

Щоб зробити поїздку максимально легкою, у потязі буде Wi-Fi. Окрім того, пасажирам пропонуватимуть воду, вечірню закуску та сніданок.

Тепер українці отримають спосіб добратися до Праги ще швидше та з максимальним комфортом.