Транспортное соединение Украины и Чехии – как никогда актуально. Страна поддерживает украинцев и с 24 февраля 2022 года приняла сотни тысяч беженцев.

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Сейчас украинцы имеют такие варианты, как добраться в Чехию:

автобусом;

поездом;

самолетом из другой страны.

Из Чехии в Украину будет курсировать новый поезд

Весной 2024 года компания RegioJet приняла решение продолжить сообщение Прага – Кошице в Чоп. Поезд будет курсировать по обновленному маршруту уже с 27 марта.

Расписание движения уже объявили:

отправляется из Праги в 21:38 – прибывает в Чоп в 10:35;

отправляется из Чопа в 17:35 – прибывает в Прагу в 5:57.

Цена билета стартует от 459 чешских крон (около 8,24 евро). В RegioJet отметили, что в поезде будут отдельные купе для женщин.

Чтобы сделать поездку максимально легкой, в поезде будет Wi-Fi. Кроме того, пассажирам будут предлагать воду, вечернюю закуску и завтрак.

Теперь украинцы получат способ добраться до Праги еще быстрее и с максимальным комфортом.