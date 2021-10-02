Як допомагати собакам, купуючи пиво: у Польщі діє цікава акція
Джерело:The Warsaw
У Варшаві розпочали креативну ініціативу, спрямовану на захист та підтримку чотирилапих улюбленців. Акція має назву PsiePomaga. Її ініціювали сімейні крафтові пивоварні Browary Cztery Ściany і Palatum.
Акція стартувала 24 вересня і триватиме до 9 жовтня. Її фінал відбудеться під час Варшавського фестивалю пива 7 – 9 жовтня 2021 року.
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Детальніше про акцію PsiePomaga
Долучитися до ініціативи з підтримки бездомних собак може будь-яка повнолітня особа. Для цього достатньо лише придбати пиво у закладах, які є партнерами організаторів акції.
В рамках PsiePomaga 1 злотий з кожного проданого пива від броварень Browaru Cztery Ściany і Browaru Palatum піде на рахунок асоціацій, які допомагають тваринам.
Ми вражені тим, що нам вдалося зібрати стільки людей... Вони заслуговують великих оплесків. Фонд Uszy do Góry також проробляє велику роботу, і ми будемо щасливі, якщо наша акція покращить долю хоча б однієї тварини,
– зазначив Лукаш Койро, власник пивоварні Palatum.
Він додав, що акція відбувається в складний для гастрономії час. Тому це дуже цінно, що за таких обставин частина прибутку буде направлена на допомогу тваринам.
У Варшаві створили оригінальну акцію для підтримки собак / Фото Unsplash
Які заклади беруть участь в акції
PsiePomaga діє у таких варшавських закладах:
- ALE Beka;
- Black Cat Burgers;
- Craft Beer Muranów;
- Gorączka Złota;
- Klubokawiarnia Kicia Kocia;
- Kufle i Kapsle Nowogrodzka;
- Kufle i Kapsle Powiśle;
- Kufle i Kapsle Żoliborz;
- Koktajl Mokotowa;
- La Veranda Verde;
- Little Barrel;
- Local’s food craft beer;
- Nalewak Galeria Młociny;
- Piana Bar;
- Pizza Marysin;
- Pizza Falenizza;
- Raj Piwosza Craft Beer & Wine Garden;
- Same Krafty vis-à-vis;
- Syrena na Wakacjach;
- The Taps.