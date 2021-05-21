Як діяти українцю в Італії у разі звільнення до легалізації

Стосунки роботодавця і працівника можуть розірватися з різних причин: через закінчення контракту або особистих. Розповідаємо, що робити заробітчанам у подібних випадках, якщо вони ще не підписали договір на проживання у Префектурі.

Підписання робочого контракту у Префектурі завершує процес розгляду заяви на легалізацію. Після цього працівник отримує згоду на надсилання заяви щодо одержання дозволу на проживання.

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Продовження чинного договору

Якщо термін дії трудового договору добігає кінця, слід обговорити з роботодавцем умови його продовження. Це потрібно робити заздалегідь. Варто періодично перевіряти дати договору і стежити за тим, аби його термін дії не закінчився до підписання договору на проживання у Префектурі.

Якщо немає можливості продовжити чинний контракт

З різних причин роботодавець може не захотіти продовжити договір. У нього може не бути фінансової можливості для наймання працівника або ж він не захоче продовжити співпрацю через особисту неприязнь та незадоволення попередньою співпрацею. Зрештою, у роботодавця можуть просто змінитися плани, і зайнята раніше вакансія втратить актуальність.

У такому разі потрібно вчасно змінити роботодавця. Це можна зробити будь-коли, навіть за відсутності форс-мажорних обставин. Адже згідно із законодавством, особа має право у будь-який момент змінити роботодавця не втративши при цьому права на легалізацію.

Домашні працівники також можуть укласти новий трудовий договір з особами, які не належить до сім'ї попереднього роботодавця.

Якщо працівник не встигає підписати новий договір

Якщо заробітчанин не підписав новий контракт, він ще може подати заяву на отримання дозволу на проживання в очікуванні працевлаштування (permesso per attesa occupazione). Міністерство внутрішніх справ Італії раніше зазначало, що ця можливість доступна і сезонним працівникам, які припинили роботу через закінчення терміну дії контракту.