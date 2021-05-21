Как действовать украинцу в Италии в случае увольнения до легализации

Отношения работодателя и работника могут разорваться по разным причинам: из-за истечения контракта или личных обстоятельств. Рассказываем, что делать работникам в подобных случаях, если они еще не подписали договор на проживание в Префектуре.

Подписание рабочего контракта в Префектуре завершает процесс рассмотрения заявления на легализацию. После этого работник получает согласие на отправку заявления о получении вида на жительство.

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Продолжение действующего договора

Если срок действия трудового договора подходит к концу, следует обсудить с работодателем условия его продления. Это нужно делать заранее. Стоит периодически проверять даты договора и следить за тем, чтобы его срок действия не истек до подписания договора на проживание в Префектуре.

Если нет возможности продолжить действующий контракт

По разным причинам работодатель может не захотеть продлить договор. У него может не быть финансовой возможности для найма работника или же он не захочет продолжить сотрудничество из-за личной неприязни и недовольства предыдущим сотрудничеством. В конце концов, у работодателя могут просто измениться планы, и занята ранее вакансия потеряет актуальность.

В таком случае нужно вовремя сменить работодателя. Это можно сделать в любое время, даже при отсутствии форс-мажорных обстоятельств. Ведь согласно законодательству, работник имеет право в любой момент изменить работодателя не потеряв при этом права на легализацию.

Домашние работники также могут заключить новый трудовой договор с лицами, не принадлежащими к семье предыдущего работодателя.

Если работник не успевает подписать новый договор

Если работник не подписал новый контракт, он еще может подать заявление на получение вида на жительство в ожидании трудоустройства (permesso per attesa occupazione). Министерство внутренних дел Италии ранее отмечало, что эта возможность доступна и сезонным работникам, прекратившим работу из-за истечения срока действия контракта.