Особливості пошуку роботи у Великій Британії: що варто знати українцям

Українські біженці добре себе зарекомендували в Європі, адже користуючись тимчасовим захистом та маючи спрощений доступ до ринку праці, переважна більшість вимушених мігрантів прагнуть знайти роботу. Така ж ситуація і у Великій Британії.

Так, Велика Британія – у переліку тих країн, які прийняли найбільше українських біженців з початку повномасштабної війни. Тож якщо ви також опинилися у Сполученому Королівстві і плануєте влаштуватися на роботу, ці підказки можуть стати вам у пригоді. Зокрема, розповідаємо про права, які варто знати, щоб не зіткнутися із недобросовісними роботодавцями.

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Що варто знати про пошук роботи у Великій Британії

Українці, що приїхали у Сполучене Королівство по одній зі схем для біженців, автоматично мають право на роботу.

Вам треба створити Share Code – це онлайновий 9-значний алфавітно-цифровий код, наданий урядом Великої Британії. Він підтверджує право на роботу громадянам інших країн.

Мінімальна зарплатня у Британії – 9,5 фунтів за годину. Гроші надходитимуть на ваш банківський рахунок.

Зазвичай, оплатою податків займається роботодавець. Ця схема має назву – Pay As You Earn.

Якщо ви працюєте за контрактом, роботодавець повинен вписати вас в приватну пенсійну програму.

Де ж шукати роботу

Можна почати з популярних сайтів, де публікують актуальні вакансії:

Також можна звернутись в агенції, які допомагають українцям шукати роботу, а компаніям – публікувати вакансії:

Відтак, шукаючи роботу за кордоном, зокрема у Великій Британії, беріть до уваги усі важливі нюанси.