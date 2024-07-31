Жінка безплатно відвідала 40 країн світу й поділилася лайфхаком

Стереотип – щоб мандрувати світом, потрібно мати багато грошей. Однак британка Клер Стурзакер власним життям його спростовує. Дівчина безплатно відвідала вже 40 країн.

Стурзакер почала мандрувати ще у 19 років. Тоді з одним рюкзаком вона вирушила до Вісконсина. Грошей не було, але Клер знайшла підробіток. Вона доглядала за кіньми на ранчо й насолоджувалася верховою їздою. Зрештою, зарплата майже повністю покрила витрати на поїздку.

Зверніть увагу Можна відпочити менш як за 100 євро: туристка назвала найдешевше місто Європи

Коли вирушала у мандрівку з одним рюкзаком, то дійсно не могла собі дозволити більшого. Мене дуже захопила ідея покататися на конях й при цьому заробити гроші. Це практично була безплатна поїздка, адже моя зарплата покривала всі витрати,

– розповіла Клер.



Клер насолоджується кожним днем мандрівок / Claire Sturzaker

Як Клер відвідала 40 країн безплатно

Зрештою, Клер вже 20 років продовжує подорожувати за своєю схемою. Вона зауважує, що безплатно відвідала вже 40 країн світу. Іноді вдається навіть вийти в плюс. Усім, хто хоче мандрувати, Клер дає геніальну пораду: знайти програму, у межах якої можна працювати по кілька годин на день. За це можна отримати безплатне проживання, харчування, екскурсії або навіть мовні курси.

Зокрема, Клер вдалося попрацювати авторкою блогу про подорожі та адміністраторкою у декількох хостелах.