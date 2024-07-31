Стурзакер начала путешествовать еще в 19 лет. Тогда с одним рюкзаком она отправилась в Висконсин. Денег не было, но Клэр нашла подработку. Она ухаживала за лошадьми на ранчо и наслаждалась верховой ездой. В конце концов, зарплата почти полностью покрыла расходы на поездку.

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Когда отправлялась в путешествие с одним рюкзаком, то действительно не могла себе позволить большего. Меня очень захватила идея покататься на лошадях и при этом заработать деньги. Это практически была бесплатная поездка, ведь моя зарплата покрывала все расходы,

– рассказала Клэр.



Клэр наслаждается каждым днем путешествий / Claire Sturzaker

Как Клэр посетила 40 стран бесплатно

В конце концов, Клэр уже 20 лет продолжает путешествовать по своей схеме. Она отмечает, что бесплатно посетила уже 40 стран мира. Иногда удается даже выйти в плюс. Всем, кто хочет путешествовать, Клэр дает гениальный совет: найти программу, в рамках которой можно работать по несколько часов в день. За это можно получить бесплатное проживание, питание, экскурсии или даже языковые курсы.

В частности, Клэр удалось поработать автором блога о путешествиях и администратором в нескольких хостелах.

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