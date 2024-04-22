У Wizz Air оновили проїзні: який бонус чекає туристів

У Wizz Air станом на квітень 2024 року оновили Wizz Multipass. Пасажири, які його придбали, мають право подорожувати раз у місяць за фіксованою ціною.

Спершу умови передбачали, що пасажир може оплачувати підписку тривалістю на 6 місяців. Мовилося про міжнародні рейси з Польщі або ж внутрішні рейси територією Італії.

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Що змінилося

Тепер термін підписки Wizz Multipass становить до 12 місяців. Тим часом список країн, де діє проїзний, розширили. Туди додали Албанію. Окрім того, тепер пасажири можуть обирати на території Італії не лише внутрішні, але й міжнародні рейси.

Wizz Multipass передбачає:

проїзний оформлюється на рік, водночас гроші з карток пасажирів списуватимуть щомісяця;

ціна на квитки упродовж року не змінюється;

раз на місяць пасажир зможе оформити за підпискою авіаквиток в обраній країні;

квиток необхідно забронювати за 5 днів до вильоту;

якщо у певний місяць пасажир не зможе скористатися квитком, гроші з картки спишуть, однак квиток "згорить" (відтермінування – наразі неможливе).

Окрім того, пасажирів попереджують, що не можна передавати комусь свій квиток. Летіти зможе тільки людина, яка оформила підписку. Окрім того, не можна вносити зміни у вже оформлений квиток.