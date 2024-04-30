Пропонує отримати незабутні враження: Wizz Air представила нову послугу для туристів

Авіакомпанії всього світу постійно запроваджують нові послуги, щоб привабити ще більше пасажирів. Адже це дозволяє надати туристам цікаві пропозиції, й одночасно отримати від цього прибуток.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air – не виняток. Вона представила своїм клієнтам Experiences. Що це таке, і чому варто звернути увагу при купівлі квитка, – далі у матеріалі!

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У Wizz Air з'явилася нова послуга

Лоукостер Wizz Air представив нову функцію під назвою Experiences. Вона дозволяє клієнтам купувати квитки на різні заходи, такі як концерти, виставки, спортивні матчі тощо.

Завдяки новій розробці мандрівники тепер мають можливість купувати квитки на різноманітні заходи, на додаток до бронювання авіаквитків.

Wizz Air представила Experiences – пропоновані події / Скриншот з сайту Wizz Air

Широкий список включає заходи в більш ніж 65 країнах, як-от Діснейленд, екскурсії в Лувр, дегустації пива в Празі та багато іншого. Повний перелік доступних пропозицій можна знайти на офіційному сайті.

У Wizz Air оновили проїзний

Авіакомпанія Wizz Air у квітні 2024 року оновила Wizz Multipass. Пасажири, які його придбали, мають право подорожувати раз у місяць за фіксованою ціною.

Спершу умови передбачали, що пасажир може оплачувати підписку тривалістю на 6 місяців. Мовилося про міжнародні рейси з Польщі або ж внутрішні рейси територією Італії. Тепер термін підписки Wizz Multipass становить до 12 місяців.