Такого в Європі ще не було: Wizz Air запускає безлімітну кількість перельотів – які умови

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск нової послуги "All You Can Fly", спрямованої на залучення клієнтів на конкурентному ринку. Ця інноваційна 12-місячна програма дозволить мандрівникам насолоджуватися необмеженою кількістю перельотів на маршрутах Wizz Air, підвищуючи гнучкість подорожей для її учасників.