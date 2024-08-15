Такого в Европе еще не было: Wizz Air запускает безлимитное количество перелетов – какие условия
Источник:Wizz Air
Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о запуске новой услуги "All You Can Fly", направленной на привлечение клиентов на конкурентном рынке. Эта инновационная 12-месячная программа позволит путешественникам наслаждаться неограниченным количеством перелетов на маршрутах Wizz Air, повышая гибкость путешествий для ее участников.
Авиаперевозчик заявляет, что это первое в истории предложение такого рода в Европе. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.
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Wizz Air запускает почти безлимитный годовой проездной
Авиакомпания Wizz Air анонсировала новый проездной, который позволяет клиентам путешествовать неограниченное количество раз по всем международным направлениям в течение года. Пассажиры должны будут оплатить фиксированный сбор в размере 9,99 евро за каждый сегмент полета, который взимается в валюте бронирования.
Стоимость подписки – 499 евро, если оформить ее 14 – 15 августа 2024 года, с 16 августа стоимость услуги поднимется до 599 евро.
Забронировать рейс по All You Can Fly необходимо минимум за 3 дня до даты вылета, если на тот момент на выбранном направлении будут свободные места. Услуга будет распространяться на рейсы авиакомпании, которые будут выполняться с 25 сентября 2024 года.
Wizz Air запускает безлимитное количество перелетов / Фото Wizz Air
Что еще надо знать?
В этот тариф входит только один предмет ручной клади (40 x 30 x 20 сантиметров), за остальной багаж придется доплатить.
На начальном этапе Wizz Air планирует предоставить всего 10 тысяч членств All You Can Fly. При регистрации клиентам следует указать свой основной аэропорт в сети.
Среди преимуществ этого предложения:
- Фиксированная периодическая плата.
- Разнообразие маршрутов.
- Гибкие планы.