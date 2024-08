Такого в Европе еще не было: Wizz Air запускает безлимитное количество перелетов – какие условия

10:31

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о запуске новой услуги "All You Can Fly", направленной на привлечение клиентов на конкурентном рынке. Эта инновационная 12-месячная программа позволит путешественникам наслаждаться неограниченным количеством перелетов на маршрутах Wizz Air, повышая гибкость путешествий для ее участников.