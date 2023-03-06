Wizz Air запускає нові рейси з румунського міста Ясси, яке найближче до Кишинева

З початком весняно-літнього сезону авіакомпанії світу почали навперебій оголошувати про нові рейси. Угорський лоукостер Wizz Air також не відстає – авіаперевізник повідомив про відкриття чотирьох напрямків.

Насамперед нагадаємо, що з 14 березня літаки Wizz Air перестануть літати до аеропорту Кишинева. Натомість авіакомпанія запустить два нові рейси з міста Ясси у Румунії – воно найближче розташоване до столиці Молдови.

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Крім цього, угорський лоукостер відкриє нові авіасполучення з Абу-Дабі. А також відновить напрямок Абу-Дабі (ОАЕ) – Сохаг (Єгипет). На цьому маршруті літаки Wizz Air знову почнуть літати з 4 липня чотири рази на тиждень.

4 нові рейси Wizz Air

Ясси (Румунія) – Венеція Марко Поло (Італія)

(Румунія) – (Італія) Ясси (Румунія) – Берлін Бранденбург (Німеччина)

(Румунія) – (Німеччина) Абу-Дабі (ОАЕ) – Ларнака (Кіпр)

(ОАЕ) – (Кіпр) Абу-Дабі (ОАЕ) – Бішкек (Киргизстан)

Запуск усіх нових рейсів запланований на березень, червень та липень 2023 року. Відтак, старт рейсів до Венеції та до Берліну з румунських Ясс припадає на 27 березня (два рази на тиждень). Напрямок Абу Дабі – Ларнака авіакомпанія почне обслуговувати з 3 липня три рази на тиждень, а Абу Дабі – Бішкек – з 1 червня і також 3 рази на тиждень.

Квитки на весняні та літні рейси уже в продажу.