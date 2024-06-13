Популярний європейський лоукостер додав до свого проїзного ще дві країни

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air додала до проїзного Wizz Multipass дві країни – Угорщину та Румунію. Раніше проїзний Wizz Multipass діяв тільки на перельоти до п'яти країн.

А тепер лоукостер розширив дію проїзного на перельоти до семи країн. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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Wizz Air розширив дію проїзного Wizz Multipass

Таким чином Wizz Air розширив дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до семи країн:

Італії, Польщі, Албанії, Великої Британії, ОАЕ, Угорщини, Румунії.

Зазначається, що Wizz Multipass дає користувачам можливість зафіксувати ціну на квиток і багаж на весь 12-місячний період незалежно від сезонності або періоду бронювання в останню хвилину.

Раз на місяць користувач може вибирати з великої кількості рейсів за відповідними маршрутами, сплачуючи фіксований тариф за квиток і багаж.

Лоукостер Wizz Air втратив 80 мільйонів євро

Угорський лоукостер Wizz Air переживає не найкращі часи. Раніше через проблеми з двигунами літаків довелося скасувати десятки рейсів. А тепер стало відомо, що авіакомпанія втратила чимало коштів.

Фінансовий рік Wizz Air розпочався 1 квітня 2023 року й тривав до 31 березня 2024. Саме за цей час лоукостер втратив 80 мільйонів євро.

Попри фінансові складнощі, вочевидь, Wizz Air наразі не планує підвищувати ціни на квитки. Принаймні жодних офіційних заяв на цю тему наразі не робили.