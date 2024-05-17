Відтепер не лише до Італії: відомий європейський лоукостер розширив проїзний на 5 країн

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air розширила дію проїзного Wizz Multipass на перельоти до п'яти країн. Тепер можна буде полетіти не лише до Італії, а й в Польщу, Албанію, Велику Британію та ОАЕ.

Wizz Air розширила проїзний на 5 країн

Проїзний дає змогу подорожувати раз на місяць будь-якими міжнародними маршрутами за фіксованою ціною протягом року. І при цьому бронювати квиток можна всього за 5 днів до вильоту.

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Щоб купити проїзний, пасажир має обрати країну, переліт в один або обидва боки, а також вказати, чи потрібна йому додаткова ручна поклажа і багаж. Від цього залежатиме підсумкова ціна Wizz Multipass.

Проїзний з малою ручною поклажею, який включає переліт в один бік раз на місяць протягом року, коштує 34,99 євро на місяць для Албанії, 59,99 євро на місяць для Італії, Польщі та ОАЕ, 64,99 євро на місяць для Великої Британії,

– йдеться в повідомленні.

Коли пасажир оформляє підписку на рейси Wizz Air на цілий рік, то гроші з нього знімаються щомісяця. Тоді він може здійснити переліт за фіксованою ціною щомісяця. Якщо людина цього не зробить, квиток згоряє і не переноситься на наступний місяць.

Wizz Air не дозволяє вносити зміни до вже оформленого білета. Літати зможе лише той пасажир, який оформив передплату. Передати авіаквиток іншій людині також не можна.

Зауважимо, Wizz Multipass з'явився вперше у 2023 році та діяв лише протягом пів року. Пізніше Wizz Air змінила умови дії проїзного.

У Wizz Air влаштували розпродажі

До 20-ї річниці польоту у Wizz Air запустили серію розпродажів квитків. Вона стартувала 30 квітня і триватиме 20 днів. Людям рекомендують не втрачати нагоди й влаштувати собі справжній квитковий шопінг.

Усі деталі розпродажів наразі не розкривають. Пасажири дізнаватимуться, на що мають знижку у день її дії. Стежити за новинами варто на офіційному сайті лоукостера.