Wizz Air расширила проездной на 5 стран

Проездной позволяет путешествовать раз в месяц любыми международными маршрутами по фиксированной цене в течение года. И при этом бронировать билет можно всего за 5 дней до вылета.

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Для покупки проездного, пассажир должен выбрать страну, перелет в одну или обе стороны, а также указать, нужна ли ему дополнительная ручная кладь и багаж. От этого будет зависеть итоговая цена Wizz Multipass.

Проездной с малой ручной кладью, который включает перелет в одну сторону раз в месяц в течение года, стоит 34,99 евро в месяц для Албании, 59,99 евро в месяц для Италии, Польши и ОАЭ, 64,99 евро в месяц для Великобритании,

– говорится в сообщении.

Когда пассажир оформляет подписку на рейсы Wizz Air на целый год, то деньги с него снимаются ежемесячно. Тогда он может осуществить перелет по фиксированной цене ежемесячно. Если человек этого не сделает, билет сгорает и не переносится на следующий месяц.

Wizz Air не позволяет вносить изменения в уже оформленный билет. Летать сможет только тот пассажир, который оформил предоплату. Передать авиабилет другому человеку также нельзя.

Заметим, Wizz Multipass появился впервые в 2023 году и действовал только в течение полугода. Позже Wizz Air изменила условия действия проездного.

В Wizz Air устроили распродажи

К 20-й годовщине полета в Wizz Air запустили серию распродаж билетов. Она стартовала 30 апреля и продлится 20 дней. Людям рекомендуют не терять возможности и устроить себе настоящий билетный шопинг.

Все детали распродаж пока не раскрывают. Пассажиры будут узнавать, на что имеют скидку в день ее действия. Следить за новостями стоит на официальном сайте лоукостера.